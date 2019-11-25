Шамсутдинов позвонил матери раненного им солдата

Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье, в результате которой 8 человек погибли, позвонил матери оставшегося в живых солдата и попросил у неё прощения, сообщает Ura.ru. Молодой человек, заявил, что зацепил парня случайно.

25 октября, как ранее сообщал «Рамблер», в воинской части в Забайкалье Рамиль Шамстудинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое были ранены. Впоследствии срочник был задержан. По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. Сам солдат на встрече с отцом в СИЗО заявил, что на убийство его толкнула «дедовщина».

Издание, сославшись на информацию от своего источника, сообщает, что Шамсутдинов позвонил матери Евгения Графова, который в настоящее время находится в госпитале им. Бурденко.

«Шамсутдинов позвонил из СИЗО матери раненного и извинился. Он сказал, что не хотел расстреливать её сына, но в суете зацепил и его», — цитирует издание слова своего собеседника.

При этом корреспонденты Ura.ru не смогли оперативно найти подтверждение этой информации, поскольку родственники Графова со СМИ не общаются.