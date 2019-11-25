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Происшествия

Уборка снега полуголым школьником заинтересовала полицию 

Рамблер + ещё 10 43 минуты назад
Уборка снега полуголым школьником заинтересовала полицию
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей обсуждают ролик, на котором запечатлён школьник, который без верхней одежды сбрасывает снег с козырька, расположенного над крыльцом школы, сообщает «Вести.ru». Записью уже заинтересовались правоохранители.
По словам автора видео, запись сделана 23 ноября в уссурийской школе №31. В ролике, снятом на большом расстоянии, виден силуэт школьника, который активно сбрасывает снег с козырька. При этом заметно, что ученик работает без верхней одежды.
«Учитель держит ребенка, а малыш убирает лопатой снег. А вот так сорвется, и все. Еще ребенок раздетый, а на улице зима. Вот так в школах убирают снег», — цитирует издание слова оператора, который оказался родителем одного из учеников школы.
Иницидентом заинтересовались правоохранители. Полицейские направили в образовательное учреждение инспекторов по делам несовершеннолетних для выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве осудили сотрудник управляющей компании, который не проконтролировал работы по очистке крыш, в результате чего погиб человек. Помощник главного инженера был приговорён к двум годам условно, поскольку на момент работ в опасной зоне не были выставлены ограждения. Наледь попала в голову прохожему, который скончался от тяжёлой травмы.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Происшествия
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