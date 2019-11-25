Уборка снега полуголым школьником заинтересовала полицию

Пользователи соцсетей обсуждают ролик, на котором запечатлён школьник, который без верхней одежды сбрасывает снег с козырька, расположенного над крыльцом школы, сообщает «Вести.ru». Записью уже заинтересовались правоохранители.

По словам автора видео, запись сделана 23 ноября в уссурийской школе №31. В ролике, снятом на большом расстоянии, виден силуэт школьника, который активно сбрасывает снег с козырька. При этом заметно, что ученик работает без верхней одежды.

«Учитель держит ребенка, а малыш убирает лопатой снег. А вот так сорвется, и все. Еще ребенок раздетый, а на улице зима. Вот так в школах убирают снег», — цитирует издание слова оператора, который оказался родителем одного из учеников школы.

Иницидентом заинтересовались правоохранители. Полицейские направили в образовательное учреждение инспекторов по делам несовершеннолетних для выяснения обстоятельств произошедшего.

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