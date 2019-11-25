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Один человек погиб при пожаре в деревянном доме в Сургуте 

РИА Новости + ещё 5 27 минут назад
Деревянный дом на 46 жильцов загорелся в Сургуте
Фото: РИА Новости
Один человек погиб, еще шестеро пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Сургуте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили РИА Новости о пожаре в деревянном доме в сургутском поселке Дорожный. В доме проживают 46 жильцов.
"Семь человек пострадали — надышались угарным газом, в том числе один погиб", — сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В 09.33 мск возгорание удалось локализовать. Из горящего здания эвакуированы 46 человек, в том числе 12 детей. К тушению пожара привлечены 43 человека и 13 единиц техники.
В свою очередь глава города Вадим Шувалов сообщил о трех пострадавших, среди них один ребенок.
"Оперативно проведена эвакуация людей, есть трое пострадавших, включая одного ребенка. Идет тушение пожара. Поручил обеспечить размещение, обогрев и питание пострадавшим. Сразу направлен автобус для кратковременного нахождения людей. Готова к временному размещению школа №22 и гостиница "Обь", — написал Шувалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, власти обеспечат "все дополнительные меры поддержки и положенные выплаты". Глава Сургута добавил, что причины возгорания уточняются.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Вадим Шувалов , МЧС , РИА Новости , Сургут
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