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В Черном море утонули 14 тысяч овец 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
В Румынии перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец. Об этом сообщает «Би-Би-Си».
Судно Queen Hind под флагом Палау опрокинулось 24 ноября по неизвестной причине вскоре после выхода из местного порта Мидия. Запертые в клетках животные оказались под водой. Лишь нескольким овцам удалось выбраться, их подобрали спасатели.
Почти все моряки, 22 гражданина Сирии, не пострадали, только один был доставлен в больницу с переохлаждением.
Корабль направлялся в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.
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Теги:
Происшествия , Видео , Катастрофы , Палау , Румыния
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