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В Южной Корее с перевернувшейся лодки спасли двух россиян 

РИА Новости + ещё 8 37 минут назад
Россиян спасли с перевернувшейся лодки в Южной Корее
Фото: РИА Новости
Двоих россиян спасли с перевернувшейся рыбацкой лодки в Южной Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местную береговую охрану.
Лодка, на которой находились три южнокорейца и два гражданина России, перевернулась в море около города Кунсан на западном побережье Корейского полуострова. Она принадлежала местной ферме по разведению устриц, ушла в море в воскресенье и не вернулась, о чем в береговую охрану сообщили в 23.09 (17.09 мск) того же дня.
Береговая охрана в 07.57 (01.57 мск) понедельника обнаружила перевернувшуюся лодку, дрейфующую примерно в 7,5 километрах к юго-западу от Кунсана, и спасла с нее двух россиян, а также забрала тело 70-летнего южнокорейца, которое было привязано к борту. Еще два члена команды числятся пропавшими.
Россияне были в сознании, их на вертолете доставили в больницу. Сообщается, что их возраст — 38 и 26 лет. Они заявили, что привязали тело своего южнокорейского товарища к лодке после того, как тот утонул, чтобы погибшего не унесло волнами.
Ранее сообщалось, что южнокорейское судно для ловли осьминогов также перевернулось и затонуло в понедельник недалеко от острова Чеджу.
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Теги:
Происшествия , Войска , Катастрофы , Социология , Южная Корея
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