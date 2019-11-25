Россиян спасли с перевернувшейся лодки в Южной Корее

В Южной Корее с перевернувшейся лодки спасли двух россиян

Двоих россиян спасли с перевернувшейся рыбацкой лодки в Южной Корее , передает агентство Рёнхап со ссылкой на местную береговую охрану.

Лодка, на которой находились три южнокорейца и два гражданина России , перевернулась в море около города Кунсан на западном побережье Корейского полуострова. Она принадлежала местной ферме по разведению устриц, ушла в море в воскресенье и не вернулась, о чем в береговую охрану сообщили в 23.09 (17.09 мск) того же дня.

Береговая охрана в 07.57 (01.57 мск) понедельника обнаружила перевернувшуюся лодку, дрейфующую примерно в 7,5 километрах к юго-западу от Кунсана, и спасла с нее двух россиян, а также забрала тело 70-летнего южнокорейца, которое было привязано к борту. Еще два члена команды числятся пропавшими.

Россияне были в сознании, их на вертолете доставили в больницу. Сообщается, что их возраст — 38 и 26 лет. Они заявили, что привязали тело своего южнокорейского товарища к лодке после того, как тот утонул, чтобы погибшего не унесло волнами.

Ранее сообщалось, что южнокорейское судно для ловли осьминогов также перевернулось и затонуло в понедельник недалеко от острова Чеджу.