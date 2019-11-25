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СКР: замглавы Росалкогольрегулирования утаила 58 миллионов налогов 

Вести.Ru + ещё 15 53 минуты назад
СК обвинил замглавы РАР в утаивании 58 миллионов налогов
Фото: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Замглавы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирина Голосная, обвиняемая в злоупотреблении полномочиями, подозревается в неуплате 58 миллионов рублей налогов.
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал в Пресненском суде Москвы представитель Следственного комитета России, попросив служителей Фемиды арестовать на два месяца чиновницу.
Против Голосной дали показания двое ее подчиненных, в частности исполняющий обязанности руководителя управления РАР по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев.
Пресс-служба Росалкогольрегулирования происходящее пока не комментирует.
В свою очередь, прокурор заявил о том, что не согласен с доводами следователя и попросил судью отклонить ходатайство сотрудника СКР о мере пресечения Голосной.
Под следствием находится и экс-глава РАР Игорь Чуян, который возглавлял Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка около 10 лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. 25 декабря 2018 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.
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Теги:
Происшествия , Игорь Чуян , СКР , Москва
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