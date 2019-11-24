Москвич изрезал бывшую жену на глазах у ребенка

Мужчина изрезал бывшую жену на глазах у ребенка в Москве

На юго-востоке Москвы 27-летний мужчина набросился на бывшую жену возле дома на Волгоградском проспекте.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, злоумышленник караулил свою экс-супругу у подъезда. То, что женщина гуляла с ребенком, не остановило бывшего мужа.

Он выхватил нож и трижды ударил женщину, пытаясь зарезать ее на глазах у ребенка. Затем он убежал, а женщина смогла вызвать скорую помощь.