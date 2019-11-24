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Мужчина изрезал бывшую жену на глазах у ребенка в Москве 

Свободная пресса 39 минут назад
Москвич изрезал бывшую жену на глазах у ребенка
Фото: depositphotos.com
На юго-востоке Москвы 27-летний мужчина набросился на бывшую жену возле дома на Волгоградском проспекте.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, злоумышленник караулил свою экс-супругу у подъезда. То, что женщина гуляла с ребенком, не остановило бывшего мужа.
Он выхватил нож и трижды ударил женщину, пытаясь зарезать ее на глазах у ребенка. Затем он убежал, а женщина смогла вызвать скорую помощь.
В пресс-службе столичного главка МВД России сообщили, что сейчас проводится розыск предполагаемого преступника. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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