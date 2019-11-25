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Эксперт рассказал о частых инфарктах пилотов 

News.ru 1 час назад
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Фото: News.ru
Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что смерть пилота от инфаркта или инсульта — нередкое явление в мировой авиации. По его словам, с сотрудниками иностранных авиакомпаний такое случается чаще, чем с россиянами.
За границей экипаж состоит из более возрастных людей, а подход к предполётному досмотру более «либеральный», передаёт Lenta.
[Медицинские освидетельствования в России] очень жёсткие. У нас, например, пилоты жалуются, что из-за незначительных отклонений их могут списать. Так жестко подходят, чтобы минимизировать эти риски, — подчеркнул он.
Эксперт отметил, сто полностью исключить риски невозможно, так как инфаркты и инсульты развиваются очень стремительно.
Бывают такие изменения в организме редкие, что у него за полгода все сосуды забиваются, тромбофлебит там, другие заболевания, вызывающие резкое развитие патологий, — заключил он.
24 ноября самолёт авиакомпании «Аэрофлот» совершал регулярный рейс из Москвы в Анапу. В полёте самочувствие второго пилота резко ухудшилось, в связи с чем командир экипажа принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. После приземления лётчик был передан бригаде скорой помощи, однако спасти его медикам не удалось, По предварительным данным, пилот скончался от сердечного приступа.
Ранее News.ru писал, что «Аэрофлот» прокомментировал смерть своего пилота на борту самолёта. Как заявили в пресс-службе авиаперевозчика, у погибшего не было проблем со здоровьем, а перед полётом он проходил необходимый медицинский осмотр.
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Комментарии 
Теги:
Происшествия , Катастрофы , Роман Гусаров , Аэрофлот , Lenta.ru
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