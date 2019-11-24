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Российский город трижды за неделю остался без тепла 

Lenta.ru 1 час назад
Российский город трижды за неделю остался без тепла
Фото: РИА Новости
В Курске коммунальщики устранили аварию, которая ранее в воскресенье оставила без отопления и горячей воды почти 3,7 тысячи жителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Авария на теплосети была зафиксирована утром 24 ноября. Тогда без тепла остались 18 многоквартирных жилых домов, школа, три детских сада и поликлиника.
Повторная авария на теплосетях оставила без отопления более 3,6 тыс. жителей Курска
Повреждение трубопровода было обнаружено при заполнении теплосети после устранения предыдущей аварии, произошедшей вечером пятницы, 22 ноября. Тогда в зону отключения попали 159 многоквартирных жилых домов с населением порядка 20 тысяч человек, две школы, колледж, два детских сада, три поликлиники
Утром в пятницу сообщалось о еще одной аварии на теплосети Курска. Тогда в зоне ЧП оказались девять улиц. Та авария затронула 72 многоквартирных жилых дома. Кроме того, без отопления в десятиградусный мороз оставались два детских сада, две школы, три поликлиники, политехнический колледж и Юго-западный государственный университет.
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Теги:
Происшествия , Курск
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