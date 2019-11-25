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В МЧС сообщили, что нашли только одного из трех пропавших горняков в шахте в Коми 

ТАСС + ещё 40 36 минут назад
Найден только один из трех пропавших в Коми горняков
Фото: ТАСС
Спасатели нашли живым одного из пропавших в результате задымления в шахте "Яреганефть" в Коми, о судьбе еще двоих информации нет. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе ООО "Лукойл-Коми", чьим производственным подразделением является "Яреганефть", ТАСС сообщили о том, что все трое пропавших горняков найдены живыми.
"Одного из пострадавших достали на поверхность живым. О еще двоих информации нет", — сказали в МЧС.
В воскресенье около 20:10 мск в уклонном блоке шахты "Яреганефть" на глубине около 200 м во время буровых работ произошло задымление. В это время под землей находились 45 горняков, 33 из них самостоятельно поднялись на поверхность, пострадавших среди них нет. Девять горняков остались помогать горноспасателям. По факту происшествия начата доследственная проверка.
Нефтешахтное управление "Яреганефть", производственное подразделение "Лукойл-Коми", разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры — Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении.
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Теги:
Происшествия , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Коми
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