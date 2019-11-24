Стало известно о мечте умершего пилота

Одноклассник рассказал о мечте умершего пилота

Умерший в аэропорту Ростова-на-Дону пилот Дамир Ахметов с детства мечтал стать лётчиком. Об этом рассказал его одноклассник.

По его словам, Ахметов был порядочным, весёлым и целеустремлённым человеком, передаёт Life. Ещё в школе он занимался различными видами спорта и никогда не жаловался на здоровье.

Достаточно неожиданно было слышать об отказе сердца. Видимо, износил его с таким режимом работы, — поделился собеседник журналистов.

Он отметил, что мужчина не привык рассказывать о проблемах со здоровьем.

Жаловаться на здоровье и ходить по врачам было не в его характере, — заключил одноклассник.

Трагедия произошла 24 ноября. Самолёт совершал регулярный рейс из Москвы в Анапу. В полёте самочувствие второго пилота резко ухудшилось, в связи с чем командир экипажа принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. После приземления лётчик был передан бригаде скорой помощи, однако спасти его медикам не удалось, По предварительным данным, пилот скончался от сердечного приступа.