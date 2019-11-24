Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британский журнал показал Украину без Крыма
Британский журнал показал Украину без Крыма
В мире
В России отреагировали на карту Украины без Крыма
В России отреагировали на карту Украины без Крыма
Политика
Грустный юбилей: как расползается ядерное оружие
Грустный юбилей: как расползается ядерное оружие
Армия
"Никакие варианты не исключены": Эстония о российских каналах
"Никакие варианты не исключены": Эстония о российских каналах
В мире

Одноклассник рассказал о мечте умершего пилота 

News.ru 2 часа назад
Стало известно о мечте умершего пилота
Фото: РИА Новости
Умерший в аэропорту Ростова-на-Дону пилот Дамир Ахметов с детства мечтал стать лётчиком. Об этом рассказал его одноклассник.
По его словам, Ахметов был порядочным, весёлым и целеустремлённым человеком, передаёт Life. Ещё в школе он занимался различными видами спорта и никогда не жаловался на здоровье.
Достаточно неожиданно было слышать об отказе сердца. Видимо, износил его с таким режимом работы, — поделился собеседник журналистов.
Он отметил, что мужчина не привык рассказывать о проблемах со здоровьем.
Жаловаться на здоровье и ходить по врачам было не в его характере, — заключил одноклассник.
Трагедия произошла 24 ноября. Самолёт совершал регулярный рейс из Москвы в Анапу. В полёте самочувствие второго пилота резко ухудшилось, в связи с чем командир экипажа принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. После приземления лётчик был передан бригаде скорой помощи, однако спасти его медикам не удалось, По предварительным данным, пилот скончался от сердечного приступа.
Ранее News.ru писал, что «Аэрофлот» прокомментировал смерть своего пилота на борту самолёта. Как заявили в пресс-службе авиаперевозчика, у погибшего не было проблем со здоровьем, а перед полётом он проходил необходимый медицинский осмотр.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
News.ru: последние новости
Мать убитой Соколовым аспирантки рассказала о последней просьбе дочери Мать убитой Соколовым аспирантки рассказала о последней просьбе дочери Погибший во время рейса пилот жаловался на боли в сердце Погибший во время рейса пилот жаловался на боли в сердце Стрелявший из окна машины чеченец извинился на камеру Стрелявший из окна машины чеченец извинился на камеру
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Аэрофлот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский журнал показал Украину без Крыма
Британский журнал показал Украину без Крыма 209
В России отреагировали на карту Украины без Крыма
В России отреагировали на карту Украины без Крыма 6
Грустный юбилей: как расползается ядерное оружие
Грустный юбилей: как расползается ядерное оружие 4
«Никакие варианты не исключены»: Эстония о российских каналах
«Никакие варианты не исключены»: Эстония о российских каналах 4
«Забудьте о Донбассе»
«Забудьте о Донбассе» 603
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение