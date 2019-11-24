Стало известно о мечте умершего пилота

Умерший в аэропорту Ростова-на-Дону пилот Дамир Ахметов с детства мечтал стать лётчиком. Об этом рассказал его одноклассник.
По его словам, Ахметов был порядочным, весёлым и целеустремлённым человеком, передаёт Life. Ещё в школе он занимался различными видами спорта и никогда не жаловался на здоровье.
Достаточно неожиданно было слышать об отказе сердца. Видимо, износил его с таким режимом работы, — поделился собеседник журналистов.
Он отметил, что мужчина не привык рассказывать о проблемах со здоровьем.
Жаловаться на здоровье и ходить по врачам было не в его характере, — заключил одноклассник.
Трагедия произошла 24 ноября. Самолёт совершал регулярный рейс из Москвы в Анапу. В полёте самочувствие второго пилота резко ухудшилось, в связи с чем командир экипажа принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. После приземления лётчик был передан бригаде скорой помощи, однако спасти его медикам не удалось, По предварительным данным, пилот скончался от сердечного приступа.
Ранее News.ru писал, что «Аэрофлот» прокомментировал смерть своего пилота на борту самолёта. Как заявили в пресс-службе авиаперевозчика, у погибшего не было проблем со здоровьем, а перед полётом он проходил необходимый медицинский осмотр.