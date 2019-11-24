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Происшествия

В Сургуте загорелся ресторан на площади 3600 кв. метров 

Говорит Москва + ещё 12 1 час назад
Крупный пожар вспыхнул в ресторане в Сургуте
Фото: РИА Новости
Пострадал один человек, идёт эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло в заведении «Кристалл» на улице Рационализаторов. Огонь тушат 36 спасателей, задействовано 13 единиц техники.
Причины пожара устанавливаются.
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Теги:
Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Сургут
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