Крупный пожар вспыхнул в ресторане в Сургуте

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В Сургуте загорелся ресторан на площади 3600 кв. метров
Говорит Москва
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1 час назад
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РИА Новости
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Пострадал один человек, идёт эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе
МЧС
.
Возгорание произошло в заведении «Кристалл» на улице Рационализаторов. Огонь тушат 36 спасателей, задействовано 13 единиц техники.
Причины пожара устанавливаются.
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