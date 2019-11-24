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Происшествия

Ветеран три года пролежал мертвым в своей квартире 

Lenta.ru 1 час назад
Ветеран три года пролежал мертвым в своей квартире
Фото: Reuters
Ветеран американских Военно-морских сил пролежал мертвым в собственной квартире три года. Об этом сообщает BuzzFeed.
Останки Рональда Уэйна Уайта обнаружили 10 ноября на кухне в его апартаментах в пригороде Далласа. Нашли тело местные сантехники: они проверяли помещения, в которых вода долгое время не использовалась. Считается, что мужчина скончался в конце октября — начале ноября 2016 года по естественным причинам: примерно в тот период он перестал отвечать на звонки родных. На момент смерти ему был 51 год.
По словам матери Уайта, она пыталась объявить его пропавшим. Однако мужчина давно был взрослым и много путешествовал, а потому полицейские не заводили дело.
Теперь женщина требует ответов: «Как так вышло, что мой сын умер в этой квартире, и никто ничего не знает?»
В полиции указали, что Уайта никто не обнаружил за три года по невероятному стечению обстоятельств. Так, квартира находилась в самой дальней части жилого комплекса, на последнем, третьем этаже, а все окна были плотно заперты. Мужчина не успел наладить отношения с соседями, поскольку переехал в квартиру всего за несколько недель до смерти. Он также нигде не указывал новый адрес, его не знали и члены семьи. Кроме того, он был на пенсии, а потому ни один работодатель не заявлял о пропаже сотрудника. К тому же, арендная плата за помещение вносилась автоматически.
В то же время несколько лет назад соседи, проживающие под квартирой Уайта, жаловались на жидкость, капающую с потолка. Пока техники искали причину, течь прекратилась. А поскольку дверь в апартаментах никто не открыл, то они не стали дальше заниматься этим вопросом.
Ранее в ноябре аналогичный инцидент произошел в Швеции. Умершего три года назад мужчину нашли в квартире жилого дома на острове Седермальм. На его пропажу обратили внимание соседи.
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Теги:
Происшествия , Даллас
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