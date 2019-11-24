Дело Соколова: появились новые подробности

Соколов вместе с убитой аспиранткой незадолго до убийства были на Урале

Доцент СПбГУ Олег Соколов и убитая им аспирантка Анастасия Ещенко за две недели до трагедии приезжали в Екатеринбург . По некоторым данным, они вместе участвовали в конференции, посвящённой Наполеону и Первой мировой войне. Об этом рассказал один из преподавателей Уральского федерального университета.

По информации URA.RU, встреча проходила 24 и 25 октября. Студентка и преподаватель сидели в одном зале, однако находились поодаль друг от друга. В рамках мероприятия Соколов выступил с докладом «200-летний юбилей Аустерлицкого сражения».

63-летний историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов 8 ноября был выловлен из реки Мойки. В его рюкзаке обнаружены травматический пистолет и отрезанные женские руки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире преподавателя найдено частично расчленённое женское тело. Предположительно, тело принадлежало его выпускнице 1995 года рождения, с которой он сожительствовал и изучал историю Франции. По предварительной информации, доцент убил её в состоянии аффекта во время ссоры.

Ранее мать убитой Соколовым аспирантки рассказала о последней просьбе дочери. По её словам, девушка мечтала о синих ботинках и просила об этом подарке своих родителей. Они должны были увидеться 13 ноября, однако не успели, писал News.ru.