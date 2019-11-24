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Политика

Извращенец приставал к девочке через взломанную веб-камеру в ее спальне 

Lenta.ru 56 минут назад
Извращенец шпионил за ребенком через взломанную камеру
Фото: РИА Новости
В американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, злоумышленник взломал беспроводную камеру в детской спальне и попытался завести разговор с трехлетней девочкой. Об этом сообщает KING-TV.
Родители узнали о взломе от дочери. Она рассказала им про мужской голос, который разговаривал с ней ночью. По ее словам, голос произнес: «Джейден, я тебя люблю».
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Сначала мать думала, что девочка имеет в виду шум с улицы или говорящие игрушки, однако та настаивала, что голос исходил из камеры. Затем женщина обратила внимание, что устройство повернулось, хотя ни она, ни ее муж не отдавали ему такой команды. После этого она заподозрила, что могла стать жертвой хакера.
Родители девочки и раньше замечали самопроизвольные движения камеры, которая подключена к интернету и может управляться дистанционно. Кроме того, бабушка ребенка утверждала, что слышала чей-то голос, доносившийся со второго этажа, где спят дети. Они не придавали этому значения, хотя и то, и другое могло свидетельствовать о взломе.
Семья использовала недорогую беспроводную камеру, которую компания Fredi продает на Amazon под маркой Taococo. Поиск в интернете подтвердил, что в 2018 года сообщалось о массовом взломе камер этого производителя.
Родители девочки позвонили в полицию и написали в ФБР, однако так и не добились начала расследования.
«Кто-то был в комнате нашей дочки и, по сути, следил за ней, — говорит мать девочки. — И я не знаю, что он видел, чего этим добился».
В 2017 году сообщалось, что китайские хакеры продавали программное обеспечение, способное обнаружить уязвимые веб-камеры с подключением к интернету в любой точке мира и получить к ним доступ. Каждый день в чатах публиковались логины и пароли к сотням камер.
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Теги:
Происшествия , Amazon , ФБР , Сиэтл
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