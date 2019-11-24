Последний полет: появились подробности об умершем пилоте

Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем

Юрий Сытник. Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал член комиссии при президенте по вопросам развития авиации, заслуженный пилот России

По его словам, перед полетами у членов экипажа проверяют давление, пульс, смотрят язык и глаза. Так опытные фельдшеры могут сразу определить грипп или другие заболевания, но «внутреннюю болезнь» можно попытаться скрыть, и у некоторых это получается.

«Конечно, скорее всего, тут его вина, — заявил Сытник. — Свое заболевание он мог скрывать, когда проходил комиссию, потому что не хотел потерять профессию в 50 лет и остаться на нищенской пенсии».

При этом Сытник отметил, что ужесточать правила осмотров бесполезно.

«Они научатся и такую проверку проходить. Нужно улучшать общие условия труда, делать их комфортными, сохранять здоровье людей», — уверен он.

Также собеседник радиостанции отметил, что это не первый случай, когда член экипажа умирает от сердечного приступа на работе. Предельный возраст для пилотов гражданской авиации в России — 65 лет.

49-летний второй пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался в воскресенье, 24 ноября. По предварительным данным, во время полета у пилота заболело сердце, в связи с чем было принято решение об экстренной посадке. Причиной смерти мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. По факту смерти пилота организована доследственная проверка.