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Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Последний полет: появились подробности об умершем пилоте
Фото: ТАСС
Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал член комиссии при президенте по вопросам развития авиации, заслуженный пилот России Юрий Сытник.
По его словам, перед полетами у членов экипажа проверяют давление, пульс, смотрят язык и глаза. Так опытные фельдшеры могут сразу определить грипп или другие заболевания, но «внутреннюю болезнь» можно попытаться скрыть, и у некоторых это получается.
«Конечно, скорее всего, тут его вина, — заявил Сытник. — Свое заболевание он мог скрывать, когда проходил комиссию, потому что не хотел потерять профессию в 50 лет и остаться на нищенской пенсии».
При этом Сытник отметил, что ужесточать правила осмотров бесполезно.
«Они научатся и такую проверку проходить. Нужно улучшать общие условия труда, делать их комфортными, сохранять здоровье людей», — уверен он.
Также собеседник радиостанции отметил, что это не первый случай, когда член экипажа умирает от сердечного приступа на работе. Предельный возраст для пилотов гражданской авиации в России — 65 лет.
49-летний второй пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался в воскресенье, 24 ноября. По предварительным данным, во время полета у пилота заболело сердце, в связи с чем было принято решение об экстренной посадке. Причиной смерти мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. По факту смерти пилота организована доследственная проверка.
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Теги:
Происшествия , Юрий Сытник , Радиостанция "Говорит Москва"
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