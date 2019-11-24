Российский город накрыло песчаной бурей в преддверии зимы

На кадрах, видно, что над обмельчавшим Таганрогским заливом поднимается пыль, которую ветер несет в сторону города.

«Я изначально думал, что это туман, что это дым, а оказалось, что это песчаная буря. Таганрогского залива больше нет, Таганрог засыпало песком на четыре метра», — комментирует происходящее автор ролика.

Как отмечает «Звезда», причиной песчаной бури, которая продолжается в городе уже вторые сутки, стал ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Принесенный ветром песок осел на улицах Таганрога, жителям приходится носить маски и обматывать шарфами, при этом многие жалуются на проблемы с дыханием.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в регионе на протяжении еще минимум суток.

23 ноября жители Приморско-Ахтарского района (Краснодарский край) опубликовали в соцсетях фотографии сильного отлива Азовского моря — море отошло от линии берега приблизительно на 100 метров. Отмечалось, что подобного явления не наблюдалось несколько десятков лет.