Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США испугались «абсолютного оружия» России
В США испугались «абсолютного оружия» России
Армия
"Русский" кандидат вступил в президентскую гонку в США
"Русский" кандидат вступил в президентскую гонку в США
В мире
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
В мире
НАТО предрекли медленную смерть
НАТО предрекли медленную смерть
В мире

Российский город накрыло песчаной бурей в преддверии зимы 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Российский город Таганрог в Ростовской области накрыла песчаная буря. Внимание на видео, снятое местными жителями, в воскресенье, 24 ноября, обратил телеканал «Звезда».
На кадрах, видно, что над обмельчавшим Таганрогским заливом поднимается пыль, которую ветер несет в сторону города.
«Я изначально думал, что это туман, что это дым, а оказалось, что это песчаная буря. Таганрогского залива больше нет, Таганрог засыпало песком на четыре метра», — комментирует происходящее автор ролика.
Как отмечает «Звезда», причиной песчаной бури, которая продолжается в городе уже вторые сутки, стал ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Принесенный ветром песок осел на улицах Таганрога, жителям приходится носить маски и обматывать шарфами, при этом многие жалуются на проблемы с дыханием.
По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в регионе на протяжении еще минимум суток.
23 ноября жители Приморско-Ахтарского района (Краснодарский край) опубликовали в соцсетях фотографии сильного отлива Азовского моря — море отошло от линии берега приблизительно на 100 метров. Отмечалось, что подобного явления не наблюдалось несколько десятков лет.
Последние новости
Стало известно о жалобах 23-летней следовательницы из Сочи перед самоубийством Стало известно о жалобах 23-летней следовательницы из Сочи перед самоубийством На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Видео , Погода , ТК "Звезда" , Ростовская Область , Таганрог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США испугались «абсолютного оружия» России
В США испугались «абсолютного оружия» России 488
«Русский» кандидат вступил в президентскую гонку в США
«Русский» кандидат вступил в президентскую гонку в США 27
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе 57
НАТО предрекли медленную смерть
НАТО предрекли медленную смерть 3
«Мы с Соней хотели пожениться»: Алибасов ждет Ротару
«Мы с Соней хотели пожениться»: Алибасов ждет Ротару 2
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение