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В Москве госпитализировали подростка после нападения сверстников 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
В Москве подростки жестоко избили сверстника
Фото: РИА Новости
Пятнадцатилетний подросток в Москве попал в больницу после разбойного нападения сверстников, нападавших нашли, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Московские следователи завели уголовное дело по статье "Разбой".
"По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника", — сказала Иванова.
Она отметила, что юношу доставили в медучреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Личности нападавших установлены, с ними будут проводить следственные действия.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Юлия Иванова , СКР , Москва
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