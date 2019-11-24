В Москве подростки жестоко избили сверстника

В Москве госпитализировали подростка после нападения сверстников

Московские следователи завели уголовное дело по статье "Разбой".

"По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника", — сказала Иванова.

Она отметила, что юношу доставили в медучреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Личности нападавших установлены, с ними будут проводить следственные действия.