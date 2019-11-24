В России напали с ножом на таксиста

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Санкт-Петербурге неизвестный мужчина напал с ножом на водителя такси. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Инцидент произошел на набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе около четырех часов утра.

По предварительной информации, трое мужчин переходили дорогу. Один из них залез на BMW. Водитель вышел из автомобиля, завязался конфликт, и один из «пешеходов» нанес таксисту ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали.