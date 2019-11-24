Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина и НАТО: "Зачем стучаться туда, где вас не ждут?"
Украина и НАТО: "Зачем стучаться туда, где вас не ждут?"
Политика
Извращенец шпионил за ребенком через взломанную камеру
Извращенец шпионил за ребенком через взломанную камеру
Происшествия
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
Происшествия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика

В России напали с ножом на таксиста 

Lenta.ru 1 час назад
В России напали с ножом на таксиста
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина напал с ножом на водителя такси. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Инцидент произошел на набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе около четырех часов утра.
По предварительной информации, трое мужчин переходили дорогу. Один из них залез на BMW. Водитель вышел из автомобиля, завязался конфликт, и один из «пешеходов» нанес таксисту ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали.
В начале ноября сообщалось, что гендиректор компании Group-IB Илья Сачков открыл стрельбу по таксистам недалеко от Кремля. Сам Сачков утверждает, что конфликт спровоцировали водители автомобилей без «желтых» номеров такси, а он лишь распылил в лицо замахнувшемуся на него агрессору газовый распылитель УДАР.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Последние новости
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки Названа причина ДТП с шестью погибшими под Оренбургом Названа причина ДТП с шестью погибшими под Оренбургом Зеленский появился с черепом на шевроне Зеленский появился с черепом на шевроне 
Теги:
Происшествия , Криминал , Григорий Березкин , Илья Сачков , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина и НАТО: «Зачем стучаться туда, где вас не ждут?»
Украина и НАТО: «Зачем стучаться туда, где вас не ждут?» 8
Извращенец шпионил за ребенком через взломанную камеру
Извращенец шпионил за ребенком через взломанную камеру 1
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко 178
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару 356
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину» 863
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Украина
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение