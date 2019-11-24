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Опубликовано видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа» 

РИА Новости 44 минуты назад
Пятый канал опубликовал видео с места экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону.
Названа причина смерти пилота рейса Москва — Анапа
На кадрах видно, что самолет находится в нормальном состоянии, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники аэропорта.
Рейс "Москва — Анапа" экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за ухудшения самочувствия второго пилота. Мужчину сразу передали медикам, однако спасти его не удалось.
Позже стало известно, что во время полета летчик жаловался на боли в сердце. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.
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Теги:
Происшествия , Видео , МВД , Анапа , Москва
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