Опубликовано видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»

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Пятый канал опубликовал видео с места экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону.

На кадрах видно, что самолет находится в нормальном состоянии, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники аэропорта.

Рейс "Москва — Анапа" экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за ухудшения самочувствия второго пилота. Мужчину сразу передали медикам, однако спасти его не удалось.

Позже стало известно, что во время полета летчик жаловался на боли в сердце. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.