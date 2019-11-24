«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко

Мать убитой Соколовым аспирантки рассказала о последней просьбе дочери

Стало известно о последней просьбе убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

По словам её матери, девушка мечтала о синих ботинках и просила об этом подарке своих родителей. Они должны были увидеться 13 ноября, однако не успели.

Она очень хотела, чтобы мы приехали, очень ждала нас, говорила: «Что вы там, вместе собираетесь? Прилетите?» — поделилась она с «Московским Комсомольцем».

Последним, что Настя услышала от родителей, были слова её отца: «Встретимся, ребёнок!»

Ранее мать девушки раскрыла детали трагедии. По словам женщины, преподаватель лукавит, говоря, что совершил убийство из ревности. На самом деле причиной его ярости могло стать желание Анастасии прекратить отношения. Она отметила, что они с супругом были не в курсе, что дочь уже около года живёт в квартире историка. Только придя в общежитие, они услышали от консьержки, что имя Анастасии не значится в списке проживающих там уже с января.

Ранее News.ru писал, что 8 ноября текущего года спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель петербургского университета Олег Соколов. Мужчину достали и отправили в больницу — у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское туловище и голову.

Погибшая оказалась 24-летней выпускницей Соколова Анастасией Ещенко, состоявшей с Соколовым в любовной связи. Следственные органы официально объявили о задержании историка по подозрению в убийстве. 10 ноября на допросе у следователей Соколов дал признательные показания.18 ноября во время следственного эксперимента доцент попытался покончить с собой.