Названа предварительная причина смерти пилота рейса Москва — Анапа

Стала известна причина смерти второго пилота рейса Москва Анапа . По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.

Предварительная причина — сердечный приступ, — сообщил источник ТАСС в экстренных службах Ростовской области.

По некоторым данным, погибшему было 49 лет.

Самолёт совершал регулярный рейс из Москвы в Анапу. В полёте самочувствие второго пилота резко ухудшилось, в связи с чем командир экипажа принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. После приземления лётчик был передан бригаде скорой помощи, однако спасти его медикам не удалось, писал News.ru.