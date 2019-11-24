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Происшествия

Названа предварительная причина смерти пилота рейса Москва — Анапа 

News.ru 26 минут назад
Названа причина смерти пилота рейса Москва — Анапа
Фото: rov.aero/facebook.com
Стала известна причина смерти второго пилота рейса Москва — Анапа. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.
Предварительная причина — сердечный приступ, — сообщил источник ТАСС в экстренных службах Ростовской области.
По некоторым данным, погибшему было 49 лет.
Не спасли: пилот умер на борту самолета
Самолёт совершал регулярный рейс из Москвы в Анапу. В полёте самочувствие второго пилота резко ухудшилось, в связи с чем командир экипажа принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. После приземления лётчик был передан бригаде скорой помощи, однако спасти его медикам не удалось, писал News.ru.
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Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Анапа , Москва
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