В Зауралье хлопком газа разнесло стену жилого дома

Стена частного жилого дома оказалась полностью разрушена после того, как в помещении произошел хлопок газа. ЧП случилось поздним вечером, 24 ноября, в селе Целинном Курганской области , сообщили «URA.RU» в региональном МЧС

пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

«По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в доме произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В результате происшествия повреждена наружная стена дома, площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет», — уточнили в МЧС.

После осмотра помещения огнеборцы пришли к выводу, что дом теперь не пригоден для проживания. Cемья с двумя маленькими детьми, проживавшая в разрушенном доме, разместилась у родственников.