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В Зауралье хлопком газа разнесло стену жилого дома 

Ura.Ru + ещё 4 43 минуты назад
В Зауралье хлопком газа разнесло стену жилого дома
Фото: РИА Недвижимость
Стена частного жилого дома оказалась полностью разрушена после того, как в помещении произошел хлопок газа. ЧП случилось поздним вечером, 24 ноября, в селе Целинном Курганской области, сообщили «URA.RU» в региональном МЧС.
пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области
«По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в доме произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В результате происшествия повреждена наружная стена дома, площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет», — уточнили в МЧС.
После осмотра помещения огнеборцы пришли к выводу, что дом теперь не пригоден для проживания. Cемья с двумя маленькими детьми, проживавшая в разрушенном доме, разместилась у родственников.
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Теги:
Происшествия , Катастрофы , Пожары , МЧС
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