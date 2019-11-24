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Происшествия

В детском психинтернате в Хабаровске произошла вспышка инфекции 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
В детском психинтернате произошла вспышка инфекции
Фото: РИА Новости
Более 20 воспитанников детского психоневрологического интерната в Хабаровске заболели кишечной инфекцией, шестеро из них госпитализированы, сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
"Среди подопечных краевого государственного казенного учреждения "Хабаровский детский психоневрологический интернат"…18.11.2019 зарегистрировано 26 случаев острой кишечной инфекции. За прошедший период новых случаев заболевания не зарегистрировано", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в детской краевой клинической больнице на госпитализации находится шесть детей, еще 20 заболевших изолированы в инфекционном стационаре, развернутом в отдельном блоке психинтерната. Установлены дезинфекционный режим и дежурство врача — инфекциониста, выделен отдельный персонал. Состояние детей удовлетворительное.
Уточняется, что у заболевших выделен норовирус. В ходе эпидемиологического расследования санитарные врачи обнаружили нарушения требований санитарного законодательства на пищеблоке. Отобраны пробы продуктов, воды и дезинфицирующих средств, а также анализы у персонала.
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Теги:
Происшествия , Другое , Роспотребнадзор , Хабаровск , Хабаровский Край
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