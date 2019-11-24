Появилась новая версия смерти Березовского

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Российский поэт, спонсирующий армию Украины, выдвинул собственную версию смерти Березовского 

Ura.Ru 1 час назад
Экс-олигарха Бориса Березовского убили, а сам бы он никогда не решился на суицид. Такое мнение высказал российский поэт, уроженец Пермского края Андрей Орлов (он более известен под псевдонимом Орлуша), недавно признавшийся в финансировании армии Украины.
Поэт из РФ признался в финансировании армии Украины
«Его убили. А британцы скрыли этот факт, ведь что они могут знать? У них есть мертвый человек, нет доказательств или другой версии. Смерть Березовского была для них стандартным случаем — труп в доме в Лондоне. Вы думаете, что для констебля это какой-то другой случай? Полиции, по правилам, должно быть все равно, кто этот человек — безработный или российский бизнесмен. Полиция не должна уделять больше внимания на расследование дела богатого человека. Вот с делом Скрипаля они же докопались до конкретных имен и всего остального. Была возможность. А тут не было возможности, пустой дом, доказать присутствие кого-то невозможно», — сообщил он в интервью украинскому изданию «Обозреватель».
Борис Березовский был найден мертвым в конце марта 2013 года в своем доме в Великобритании. Обстоятельства смерти Березовского достоверно не установлены. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством, однако некоторые знакомые опального олигарха утверждают, что Березовского якобы могли убить. Правда, с такой позицией недавно не согласился один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин. В интервью журналистке Ирине Шихман он сообщил, что, по его данным, Березовский совершил суицид на фоне проигранного суда с миллиардером Романом Абрамовичем.
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Комментарии27 
Теги:
Происшествия , Видео , Андрей Орлов , Леонид Невзлин , Борис Березовский , Роман Абрамович , ЮКОС , Пермский Край
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