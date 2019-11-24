Пьяный мужчина до смерти избил мухобойкой свою дочь

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего мужчины, который убил свою дочь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на следственное управление СК по Приморскому краю.
Как известно, 10 августа 2019 года в квартире дома на улице Садовой в селе Ильинка Ханкайского района пьяный мужчина, находясь под кайфом, бил руками и мухобойкой по голове свою полуторагодовалую дочь. Ребенок от этого скончался.
Мужчину осудят за убийство несовершеннолетней дочери РФ по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». За это ему светит наказание в виде 12 лет и 6 месяцев заключения в колонии строгого режима.