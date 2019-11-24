Стрелявший из окна машины извинился

Уроженец Чеченской Республики Мансур Абдылхаисиев, устроивший стрельбу из окна своей машины в воздух, принёс свои извинения на видеокамеру.
Молодой человек рассказал, что ему 21 год. Он родился в Грозном, но имеет петербургскую прописку, передаёт «Фонтанка».
Извиняюсь перед теми лицами, которым помешал, кому принес психическую травму или иную какую-то, — сказал он.
Задержанный из автомата Калашникова стрелял в воздух, проезжая мимо УМВД по Московскому району города.
Ранее News.ru писал, что житель Чечни, снявшийся на видео с выходящей замуж дочерью, публично извинился после того, как его раскритиковал глава республики Рамзан Кадыров. Чиновник счёл, что поведение мужчины не соответствует местным нравам.