Под Москвой загорелся жилой дом

Пожар на площади 1,4 тыс. кв. м произошел в жилом доме в Королеве, эвакуированы 40 человек

Фото: Подслушано в Королёве | ПВК

Пожар на площади почти 1,5 тыс. кв. м произошел в жилом доме в Королеве, эвакуированы 40 человек, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области «В 21:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, городской округ Королев, ул. Первомайская, д. 12. На место убыла оперативная группа Королевского пожарно-спасательного гарнизона. В настоящее время площадь пожара составляет 1,4 тыс. кв. м, из дома эвакуированы 40 человек. Информация о пострадавших не поступала», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте находится 28 единиц техники и 87 человек личного состава, занятых ликвидацией возгорания.

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