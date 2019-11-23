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Психически нездоровый мужчина лишил 10 тысяч человек отопления в мороз 

Lenta.ru 1 час назад
Неадекватный мужчина оставил часть Кишинева без света и тепла
Фото: РИА Новости
В Кишиневе психически нездоровый мужчина залез на опору высоковольтной ЛЭП высотой более 20 метров и отказался спускаться. Об этом сообщает «Интерфакс».
Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Наталья Стати рассказала, что личность мужчины установлена, он состоит на учете в психиатрической клинике. По ее словам, на месте происшествия весь день работают спасатели, скорая помощь, полиция и психологи, однако им не удалось убедить мужчину спуститься. Спасатели установили брезенты, чтобы тот смог спрыгнуть.
Чтобы обезопасить мужчину, около 11:00 утра по местному времени (12:00 по Москве) в четырех микрорайонах Кишинева отключили электроэнергию. К 20:00 удалось обеспечить электроэнергией из альтернативных источников питания два микрорайона, еще столько же остаются без света и тепла в пятиградусный мороз. Отмечается, что это около 10 тысяч граждан. Также в части города не ходят троллейбусы и не работают светофоры.
Ранее в ноябре авария в Курске оставила без отопления 16 тысяч жителей. Температура воздухаьв российском городе на тот момент опустилась до 10 градусов.
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Теги:
Происшествия , Кишинёв
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