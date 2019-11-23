Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
СБУ заблокировала поставки угля с Донбасса
СБУ заблокировала поставки угля с Донбасса
В мире
В истории с танкером под Одессой нашли странности
В истории с танкером под Одессой нашли странности
Происшествия
Исполнитель теракта в петербургском метро пропал
Исполнитель теракта в петербургском метро пропал
Происшествия
Рогозин доложил Путину о графике строительства "Восточного"
Рогозин доложил Путину о графике строительства "Восточного"
Политика

Полиция задержала водителя, стрелявшего из окна автомобиля в Петербурге 

ТАСС 56 минут назад
Задержан стрелявший из окна машины в Петербурге
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали автомобилиста, стрелявшего из окна машины в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Чеченский волк» устроил стрельбу из авто в Петербурге
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 21-летний местный житель, который подозревается в том, что во время движения на указанном автомобиле из предположительно охолощенного оружия несколько раз выстрелил в воздух", — говорится в сообщении.
Накануне ночью в полицию Московского района поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что неизвестный, управляя автомобилем LADA Priora по ходу движения в районе Московских ворот, стрелял из автомобиля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").
Полицейские устанавливают местонахождение оружия, автомобиль изъят в рамках возбужденного уголовного дела.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
ТАСС: последние новости
СМИ: в Солт-Лейк-Сити при стрельбе ранения получили три человека СМИ: в Солт-Лейк-Сити при стрельбе ранения получили три человека На месте крушения танкера у побережья Одессы зафиксирован разлив нефтепродуктов На месте крушения танкера у побережья Одессы зафиксирован разлив нефтепродуктов Педагог принесла в Московский зоопарк муляж бомбы для урока о поведении при ЧП Педагог принесла в Московский зоопарк муляж бомбы для урока о поведении при ЧП
Комментарии 
Теги:
Происшествия , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СБУ заблокировала поставки угля с Донбасса
СБУ заблокировала поставки угля с Донбасса 124
В истории с танкером под Одессой нашли странности
В истории с танкером под Одессой нашли странности 81
Исполнитель теракта в петербургском метро пропал
Исполнитель теракта в петербургском метро пропал 10
Рогозин доложил Путину о графике строительства «Восточного»
Рогозин доложил Путину о графике строительства «Восточного» 48
Зеленский предложит новую инициативу по Донбассу
Зеленский предложит новую инициативу по Донбассу 82
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Другое
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение