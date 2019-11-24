В Екатеринбурге личные данные клиентов крупного банка выбросили на улице. ФОТО

Как выяснилось, документы оказались выброшенными после ограбления. С администраторами паблика «ВКонтакте» связался сотрудник УБРиР, который сообщил, что у него выхватили сумку в общественном транспорте.

«Меня ограбили в троллейбусе — неизвестный выхватил сумку с бумагами и кошельком», — утвержает работник кредитной организации.

Он также рассказал, что после ограбления обошел всю округу в поисках документов, но безрезультатно. Он выразил опасения, что после потери документов его могут уволить.

Между тем, екатеринбуржцы были удивлены, почему документы оказались вне стен финансовой организации.

«Вопрос в следующем: зачем сотрудник банка вообще вынес конфиденциальные документы из здания банка? Во внутренней нормативной документации все прописано. Это грубейшее нарушение банковской тайны», — считает Максим Крижанивский.

«Странный работник банка ездящий на троллейбусе. Уборщица наверное», — предположил Дмитрий Владимиров.

В УБРиР заявили, что намерены провести проверку по факту выброшенных на улице документов с личными данными.