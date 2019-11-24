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В Екатеринбурге личные данные клиентов крупного банка выбросили на улице. ФОТО 

Ura.Ru 31 минуту назад
Данные клиентов крупного банка выбросили на улице
Фото: «ВКонтакте» паблик «Типичный Екатеринбург»
Данные клиентов «Уральского банка реконструкции и развития» оказались в куче мусора на одной из улиц Екатеринбурга. Среди документов были не только имена и фамилии, а также анкеты и фотографии кандидатов.
Как выяснилось, документы оказались выброшенными после ограбления. С администраторами паблика «ВКонтакте» связался сотрудник УБРиР, который сообщил, что у него выхватили сумку в общественном транспорте.
«Меня ограбили в троллейбусе — неизвестный выхватил сумку с бумагами и кошельком», — утвержает работник кредитной организации.
Он также рассказал, что после ограбления обошел всю округу в поисках документов, но безрезультатно. Он выразил опасения, что после потери документов его могут уволить.
Между тем, екатеринбуржцы были удивлены, почему документы оказались вне стен финансовой организации.
«Вопрос в следующем: зачем сотрудник банка вообще вынес конфиденциальные документы из здания банка? Во внутренней нормативной документации все прописано. Это грубейшее нарушение банковской тайны», — считает Максим Крижанивский.
«Странный работник банка ездящий на троллейбусе. Уборщица наверное», — предположил Дмитрий Владимиров.
В УБРиР заявили, что намерены провести проверку по факту выброшенных на улице документов с личными данными.
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Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Криминал , Дмитрий Владимиров , Уральский банк реконструкции и развития
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