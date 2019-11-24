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Повторная авария на теплосетях оставила без отопления более 3,6 тыс. жителей Курска 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Авария в Курске оставила без тепла 3,6 тысячи человек
Фото: РИА Новости
Авария на теплосети в Курске оставила без отопления и горячего водоснабжения 18 домов, в которых проживают более 3,6 тыс. человек. Прорыв произошел на трубопроводе, ремонт которого выполняли 22-23 ноября, сообщила в воскресенье пресс-служба ПАО "Квадра" — "Курская генерация".
Около 20 тыс. жителей Курска 22 ноября остались без горячей воды и теплоснабжения в результате порыва на ветхом участке тепломагистрали. Восстановить подачу воды и тепла удалось через сутки.
"При заполнении теплосетей по итогу завершения ремонта на улице Студенческая выявили повреждение на трубопроводе по проспекту Дружбы. Ветхий участок тепломагистрали выведен в ремонт. На месте уже работают 10 сотрудников компании и пять единиц спецтехники", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в зону отключения попали 18 многоквартирных жилых домов различной этажности с населением более 3,6 тыс. человек, одна школа, три детских сада и поликлиника.
На территории Курской области, по информации синоптиков, днем в воскресенье ожидается около минус пяти градусов, ночью — до минус 8-13 градусов.
Это отключение горячей воды и теплоснабжения стало третьим в течение недели. В ночь на 22 ноября квартиры около 16 тыс. жителей Северо-Западного района города, девять социально значимых объектов, в том числе школы, детсады, поликлиники остались без горячей воды и тепла из-за срочного ремонта ветхого участка магистрали. Энергетики возобновили подачу воды и теплоснабжения в пятницу около 09:00 мск.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Генерирующая компания "Квадра" , Курск
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