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На российско-грузинской границе задержали трех граждан Армении 

РИА Новости 1 час назад
На российско-грузинской границе задержали трех армян
Фото: РИА Новости
Грузинские власти задержали в субботу трех граждан Армении, прибывших в Грузию из России через КПП "Верхний Ларс", у них обнаружен запрещенный груз, сообщили в армянском посольстве в Тбилиси.
"Сегодня на грузинском участке КПП "Верхний Ларс" был остановлен следующий в Армению (из России — ред.) автобус, в котором был обнаружен запрещенный груз. По сообщению правоохранительных органов Грузии, задержаны трое граждан Армении, ведется следствие", — говорится в сообщении на странице посольства в соцсети Facebook.
Отмечается, что остальные пассажиры автобуса допрошены и скоро направятся в Армению. "Армянские дипломаты доставили на КПП продукты питания и предметы первой необходимости", — отметили в посольстве.
Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией.
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Теги:
Происшествия , Армения , Грузия , Тбилиси
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