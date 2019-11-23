На российско-грузинской границе задержали трех армян

На российско-грузинской границе задержали трех граждан Армении

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Грузинские власти задержали в субботу трех граждан Армении , прибывших в Грузию из России через КПП "Верхний Ларс", у них обнаружен запрещенный груз, сообщили в армянском посольстве в Тбилиси

"Сегодня на грузинском участке КПП "Верхний Ларс" был остановлен следующий в Армению (из России — ред.) автобус, в котором был обнаружен запрещенный груз. По сообщению правоохранительных органов Грузии, задержаны трое граждан Армении, ведется следствие", — говорится в сообщении на странице посольства в соцсети Facebook.

Отмечается, что остальные пассажиры автобуса допрошены и скоро направятся в Армению. "Армянские дипломаты доставили на КПП продукты питания и предметы первой необходимости", — отметили в посольстве.

Через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией.