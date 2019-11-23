В истории с танкером под Одессой нашли странности

Появились доказательства, что танкер «Делфи», потерпевший крушение у берегов Одессы, перевозил контрабандную нефть. Об этом сообщает одесское издание «Думская»

Журналисты выяснили, что танкер длительно находился в открытом море, а моряки отказывались покидать его, даже когда он получил пробоину.

Выяснилось, что корабль имеет сомнительную репутацию: несколько раз менял хозяев, названия, ходил под грузинским, украинским, и молдавским флагами, незаконно сливал нефть, а однажды даже отказался покинуть район ракетных стрельб украинских военных.

В последнее время корабль курсировал по маршруту Грузия — Украина — Румыния и являлся плавучим перевалочным складом контрабандистов. На это указывают несколько факторов: длительное пребывание судна в открытом море, минимальный состав экипажа, отказ капитана покидать корабль после крушения и ложь компетентных органов, вначале заявивших, что корабль не опасен.

Эксперты рассказали, что ночью к судну подходили другие танкеры и перекачивали нефтепродукты.

«Делфи» — это классическая контрабандистская шхуна. Есть такой бизнес. В нейтральных водах, за 12-мильной зоной стоят такие «шаланды» — бункеровщики или небольшие танкеры. Они работают как нелегальная заправочная станция», — рассказал источник в одесском порту.

По его словам, суда, у которых есть лишнее топливо, сливают его в «Делфи» за наличку. Кому, напротив, не хватает топлива, может заправиться за деньги.

Таких судов в нейтральных водах рядом с украинскими берегами очень много.

«Это и есть причина того, что капитан, и все остальные не хотели уходить с этого судна. Они очень много знают» — заявил источник.