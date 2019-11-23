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В истории с танкером под Одессой нашли странности 

Рамблер 47 минут назад
Появились доказательства, что танкер «Делфи», потерпевший крушение у берегов Одессы, перевозил контрабандную нефть. Об этом сообщает одесское издание «Думская».
Журналисты выяснили, что танкер длительно находился в открытом море, а моряки отказывались покидать его, даже когда он получил пробоину.
Танкер потерпел крушение в Одессе
Выяснилось, что корабль имеет сомнительную репутацию: несколько раз менял хозяев, названия, ходил под грузинским, украинским, и молдавским флагами, незаконно сливал нефть, а однажды даже отказался покинуть район ракетных стрельб украинских военных.
В последнее время корабль курсировал по маршруту Грузия — Украина — Румыния и являлся плавучим перевалочным складом контрабандистов. На это указывают несколько факторов: длительное пребывание судна в открытом море, минимальный состав экипажа, отказ капитана покидать корабль после крушения и ложь компетентных органов, вначале заявивших, что корабль не опасен.
Эксперты рассказали, что ночью к судну подходили другие танкеры и перекачивали нефтепродукты.
«Делфи» — это классическая контрабандистская шхуна. Есть такой бизнес. В нейтральных водах, за 12-мильной зоной стоят такие «шаланды» — бункеровщики или небольшие танкеры. Они работают как нелегальная заправочная станция», — рассказал источник в одесском порту.
По его словам, суда, у которых есть лишнее топливо, сливают его в «Делфи» за наличку. Кому, напротив, не хватает топлива, может заправиться за деньги.
Таких судов в нейтральных водах рядом с украинскими берегами очень много.
«Это и есть причина того, что капитан, и все остальные не хотели уходить с этого судна. Они очень много знают» — заявил источник.
Ранее «Рамблер» сообщал, что нефтепродукты, попавшие в Черное море с танкера «Делфи» погубили один из одесских пляжей и отравили акваторию Одесского залива.
Комментарии62 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео , Украина
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