СМИ: потерпевший крушение под Одессой танкер мог везти контрабандную нефть

На это указывают несколько факторов: длительное пребывание судна в открытом море и отказ капитана покидать корабль после крушения.

Шедший под флагом Молдавии танкер Delfi, который в ночь на пятницу, 22 ноября, потерпел крушение в Одессе, мог перевозить контрабандную нефть.

Ночью к судну подходили другие танкеры и перекачивали в его емкости нефтепродукты. Об этом сообщило издание «Думская».

Также на контрабанду указывают другие факторы: судно длительное время находилось в открытом море, на корабле было мало членов экипажа, капитан долго отказывался покидать корабль.

После того, как стихнет шторм, севший на мель танкер отбуксируют в Черноморск.

Тем временем ситуация в районе крушения судна существенно ухудшилась — уровень нефти в море у берегов Одессы превышен в 157 раз. Ее не удается откачать из-за сильного шторма.