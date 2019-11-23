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Армия

СМИ: потерпевший крушение под Одессой танкер мог везти контрабандную нефть 

ТК «Звезда» 1 час назад
На это указывают несколько факторов: длительное пребывание судна в открытом море и отказ капитана покидать корабль после крушения.
Шедший под флагом Молдавии танкер Delfi, который в ночь на пятницу, 22 ноября, потерпел крушение в Одессе, мог перевозить контрабандную нефть.
Танкер потерпел крушение в Одессе
Ночью к судну подходили другие танкеры и перекачивали в его емкости нефтепродукты. Об этом сообщило издание «Думская».
Также на контрабанду указывают другие факторы: судно длительное время находилось в открытом море, на корабле было мало членов экипажа, капитан долго отказывался покидать корабль.
После того, как стихнет шторм, севший на мель танкер отбуксируют в Черноморск.
Тем временем ситуация в районе крушения судна существенно ухудшилась — уровень нефти в море у берегов Одессы превышен в 157 раз. Ее не удается откачать из-за сильного шторма.
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Теги:
Происшествия , Видео , Украина , Молдова
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