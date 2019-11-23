В Испании задержали россиянина по делу о «шпионаже»

Испания решила шантажировать стремящуюся к независимости Каталонию мифом о российской разведке ГРУ . В Мадриде нашли новый способ оправдать репрессии против каталонцев — с помощью якобы имевшего место вмешательства ГРУ в референдум о независимости Каталонии. О предполагаемой «российской диверсии» пишет El Mundo

По данным издания, в начале октября испанские власти арестовали гражданина России и гражданина Украины . В их автомобиле нашли гранату. Национальный суд Испании считает, что они поддерживали связь с неким Денисом Сергеевым , который служит в ГРУ.

«Национальный суд связывает обоих задержанных с Денисом Сергеевым, старшим офицером российской военной разведки (ГРУ). Исследовательский сайт Bellingcat показал, что этот шпион посетил Барселону как минимум два раза под именем Сергея Федотова. Один раз 29 сентября 2017 года за три дня до референдума. Кроме того, Федотов входил в специальное шпионское подразделение под номером 29155», — пишет издание.

Пока суд засекретил все данные о российском вмешательстве. Однако, журналисты предполагают, что «шпионы ГРУ» помогали «русским хакерам» устраивать атаки и «содействовали проведению каталонского референдума в рамках крупного дестабилизирующего манёвра на европейском уровне».

Между тем, посольство России в Испании сделало заявление в твиттере. Дипломаты заявили, что не знают о задержании гражданина РФ 4 октября.

«В связи с появлением в местной прессе информации о задержании 4 октября в провинция Жирона россиянина хотели бы сообщить, что ни в Посольство, ни в Генконсульство соответствующих уведомлений со стороны компетентных органов Испании в установленном порядке не поступало», — сказано в заявлении дипломатов.

Отметим, что 90% граждан Каталонии выступает за выход из состава Испании. Это показал проведенный в стране референдум 2017 года. Однако власти «демократической» Испании не признали итоги волеизъявления, и решили перейти к репрессиям. В итоге к огромным тюремным срокам были приговорены члены правительства Каталонии, организовавшие референдум. В ответ в Барселоне вновь начались беспорядки. Мадрид периодически жестоко подавляет манифестации сторонников независимости Каталонии.

Не исключено, что очередной миф о «российском вмешательстве» нужен властям Испании для создания образа некоего внешнего врага, борьбой с которым можно обосновать жесткость действий в отношении строптивой Барселоны.