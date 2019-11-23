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Полиция заинтересовалась стрельбой из автомобиля с надписью «чеченский волк» 

Lenta.ru + ещё 1 35 минут назад
Полиция Санкт-Петербурга инициировала проверку размещенной в Instagram видеозаписи со стрельбой из автомобиля «Лада Приора». Об этом сообщает «Фонтанка».
Видео появилось в Instagram-аккаунте пользователя с ником mansik_95. На кадрах ролика видно, как машина едет на фоне Московских триумфальных ворот, затем из окна с водительской стороны высовывается рука с автоматом Калашникова и выдает очередь в воздух. Отмечается, что недалеко располагается УМВД по Московскому району.
На автомобиле вместо номерного знака установлена табличка с надписью «MANSUR». Кроме того, на лобовом стекле есть наклейка со словом «#нохчиборз». Журналисты «Фонтанки» пояснили, что оно переводится как «чеченский волк».
В издании предположили, что автор видео — пользователь «ВКонтакте» Мансур Абдылхаисиев, так как на его странице есть ссылка на Instagram-аккаунт, где опубликована запись.
Ранее полиция остановила на Калужском шоссе в Москве свадебный кортеж, участники которого открыли стрельбу. Пострадавших не было.
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Комментарии16 
Теги:
Происшествия , Видео , МВД , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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