Мать Ещенко начала свое расследование ее убийства

Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери

Мать Анастасии Ещенко, убитой и расчлененной аспирантки, начала собственное расследование расправы над дочерью. Об этом сообщает "МК".

Известно, что за день до убийства Анастасия ездила в Москву. А перед своей смертью вернулась в Петербург, откуда звонила брату и жаловалась на Олега Соколова, доцента СпбГУ и своего будущего убийцу.

Мать уверяет, что у нее с дочерью были доверительные отношения, но подробностями романа с доцентом девушка не рассказывала. Например, родные не знали, что Анастасия с января жила в квартире доцента на Мойке.