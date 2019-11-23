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Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Мать Ещенко начала свое расследование ее убийства
Фото: Facebook
Мать Анастасии Ещенко, убитой и расчлененной аспирантки, начала собственное расследование расправы над дочерью. Об этом сообщает "МК".
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Известно, что за день до убийства Анастасия ездила в Москву. А перед своей смертью вернулась в Петербург, откуда звонила брату и жаловалась на Олега Соколова, доцента СпбГУ и своего будущего убийцу.
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Мать уверяет, что у нее с дочерью были доверительные отношения, но подробностями романа с доцентом девушка не рассказывала. Например, родные не знали, что Анастасия с января жила в квартире доцента на Мойке.
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Теги:
Происшествия , Криминал
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