Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней

Роббинса вновь обвинили в насилии над несовершеннолетней

Известного бизнес-тренера Тони Роббинса в очередной раз обвинили в насилии над несовершеннолетней, — сообщает lenta.ru со ссылкой на издание BuzzFeed.

Девушка по имени Элль рассказала, что Роббинс, которому тогда было 25 лет, приехал в юношеский летний лагерь SuperCamp в штате Калифорния, чтобы выступить с лекцией. После лекции тренер пригласил Элль на прогулку и увел в лес.

BuzzFeed приводит и слова свидетелей, которые, в частности, видели, как Роббинс целовал девушку, держа ее руки за спиной.

Адвокаты бизнес-тренера признали, что некая ситуация имела место быть, однако отрицают сам факт сексуального насилия.

А сам Роббинс обвинил издание во лжи и сообщил, что будет подавать иск в суд.

Ранее СМИ уже выступали с обвинениями Роббинса в насилии, а также в расизме.