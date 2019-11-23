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Роббинса вновь обвинили в насилии над несовершеннолетней 

Рамблер + ещё 1 23 минуты назад
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней
Фото: Instagram
Известного бизнес-тренера Тони Роббинса в очередной раз обвинили в насилии над несовершеннолетней, — сообщает lenta.ru со ссылкой на издание BuzzFeed.
Девушка по имени Элль рассказала, что Роббинс, которому тогда было 25 лет, приехал в юношеский летний лагерь SuperCamp в штате Калифорния, чтобы выступить с лекцией. После лекции тренер пригласил Элль на прогулку и увел в лес.
BuzzFeed приводит и слова свидетелей, которые, в частности, видели, как Роббинс целовал девушку, держа ее руки за спиной.
Адвокаты бизнес-тренера признали, что некая ситуация имела место быть, однако отрицают сам факт сексуального насилия.
А сам Роббинс обвинил издание во лжи и сообщил, что будет подавать иск в суд.
Ранее СМИ уже выступали с обвинениями Роббинса в насилии, а также в расизме.
Как писал «Рамблер», бизнес-тренер Тони Роббинс, консультирующий Марка Бениоффа (создатель Salesforce) и Ричарда Брэнсона (основатель Virgin Group), в ходе конференции iCONIC рассказал, какие качества позволяют успешно развивать бизнес.
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Комментарии4 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Происшествия , Шоу-бизнес , Тони Роббинс , Ричард Брэнсон , Lenta.ru
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