Была замкнутой: в Сочи следователь покончила с собой

Девушку-следователя нашли мёртвой в Сочи

По некоторым данным, она являлась сотрудницей Хостинского отдела полиции.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеграм-канал «Омбудсмен полиции», погибшая выпустилась из университета МВД в августе 2019 года. Раньше она часто проводила время в компании с другими следователями, однако в последнее время стала вести более закрытый образ жизни. По предварительным данным, она закончила жизнь самоубийством.

Ранее News.ru писал, что труп солдата-контрактника нашли в воинской части в Бурятии. Погибшим оказался 20-летний молодой человек из Заиграевского района. Тело солдата обнаружил его сослуживец, который зашёл в комнату к товарищу. Обстоятельства трагедии ещё устанавливаются, однако следователи уже сообщили, что «следов насильственной смерти на теле визуально не обнаружено».