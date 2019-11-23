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Девушку-следователя нашли мёртвой в Сочи 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Была замкнутой: в Сочи следователь покончила с собой
Фото: РИА Новости
По некоторым данным, она являлась сотрудницей Хостинского отдела полиции.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеграм-канал «Омбудсмен полиции», погибшая выпустилась из университета МВД в августе 2019 года. Раньше она часто проводила время в компании с другими следователями, однако в последнее время стала вести более закрытый образ жизни. По предварительным данным, она закончила жизнь самоубийством.
Ранее News.ru писал, что труп солдата-контрактника нашли в воинской части в Бурятии. Погибшим оказался 20-летний молодой человек из Заиграевского района. Тело солдата обнаружил его сослуживец, который зашёл в комнату к товарищу. Обстоятельства трагедии ещё устанавливаются, однако следователи уже сообщили, что «следов насильственной смерти на теле визуально не обнаружено».
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Теги:
Происшествия , МВД , Сочи
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