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Крушение военного вертолета во время антинаркотической операции попало на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Камеры наблюдения и случайный очевидец запечатлели на видео крушение вертолета Bell UH-1J Huey, разбившегося в минувший четверг, 21 ноября, в городе Педро-Хуан-Кабальеро, расположенном в парагвайском департаменте Амамбай на северо-востоке страны около границы с Бразилией.
По данным СМИ, вертолет военно-воздушных сил Парагвая занимался обеспечением оперативных мероприятий, проводившихся национальным антинаркотическим ведомством, совместно с бразильскими коллегами.
На борту воздушного судна находились двенадцать человек — в том числе члены экипажа и пассажиры-правоохранители.
На записях видно, как вертолет, следовавший на небольшой высоте, врезался в крышу фабрики, после чего рухнул вниз, частичного оказавшись внутри здания. После падения на месте ЧП возник сильных пожар.
По счастливой случайности, участники инцидента отделались сравнительно легкими травмами.
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Теги:
Происшествия , Бразилия , Педро-Хуан-Кабальеро
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