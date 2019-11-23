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Стало известно, кем работает пришедший с ножом в МГУ мужчина 

Вечерняя Москва 1 час назад
Раскрыта личность пришедшего с ножом в МГУ мужчины
Фото: РИА Новости
Пришедший в МГУ имени М. В. Ломоносова вооруженный Кирилл Титов работает юристом-консультантом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина проник на военную кафедру и слушал лекцию. При этом, он не является студентом учебного заведения.
Напомним, инцидент в МГУ произошел в пятницу, 22 ноября. Отмечалось, что у мужчины при себе был нож и пневматический пистолет. Как сообщила пресс-секретарь журфака Дарья Фомина, он прошел в здание по служебному удостоверению.
Она добавила, что студенты сами сообщили о подозрительном человеке на паре. После этого его вывела охрана и доставила в кабинет начальника службы безопасности. Там ему стало плохо, в связи с чем мужчине вызвали скорую, психиатров, а также полицию для конвоирования в УВД.
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Теги:
Происшествия , Дарья Фомина , МГУ , МВД
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