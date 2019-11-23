Раскрыта личность пришедшего с ножом в МГУ мужчины

Пришедший в МГУ имени М. В. Ломоносова вооруженный Кирилл Титов работает юристом-консультантом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина проник на военную кафедру и слушал лекцию. При этом, он не является студентом учебного заведения.
Напомним, инцидент в МГУ произошел в пятницу, 22 ноября. Отмечалось, что у мужчины при себе был нож и пневматический пистолет. Как сообщила пресс-секретарь журфака Дарья Фомина, он прошел в здание по служебному удостоверению.
Она добавила, что студенты сами сообщили о подозрительном человеке на паре. После этого его вывела охрана и доставила в кабинет начальника службы безопасности. Там ему стало плохо, в связи с чем мужчине вызвали скорую, психиатров, а также полицию для конвоирования в УВД.