Раскрыта личность пришедшего с ножом в МГУ мужчины

Стало известно, кем работает пришедший с ножом в МГУ мужчина

По данным телеканала, мужчина проник на военную кафедру и слушал лекцию. При этом, он не является студентом учебного заведения.

Напомним, инцидент в МГУ произошел в пятницу, 22 ноября. Отмечалось, что у мужчины при себе был нож и пневматический пистолет. Как сообщила пресс-секретарь журфака Дарья Фомина , он прошел в здание по служебному удостоверению.