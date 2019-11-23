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В России вырос ущерб от преступлений 

ТАСС + ещё 2 52 минуты назад
В России вырос ущерб от преступлений
Фото: РИА Новости
Ущерб от преступлений за девять месяцев этого года в России составил более 491 млрд рублей, что на 17,2% превышает показатели аналогичного периода минувшего года. Об этом говорится в статических материалах МВД России.
"Ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным делам за девять месяцев составил 491,7 млрд рублей, что на 17,2% больше аналогичного показателя прошлого года", — уточнили в МВД. При этом почти 93% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.
Согласно данным МВД, почти 360 млрд рублей составил ущерб от экономических преступлений, несмотря на то, что их количество снизилось, а удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений не превышает 6%.
"По сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 5% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 88,3 тыс. преступлений данной категории. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 359,9 млрд рублей", — указали в МВД.
Большинство выявленных преступлений экономической направленности являются тяжкими и особо тяжкими.
Из статических материалов МВД следует, что почти 39% таких преступлений совершаются в сфере экономической деятельности, более 37% — против собственности, еще около 15% связаны с коррупцией — это преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
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Теги:
Происшествия , МВД
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