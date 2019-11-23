Россиянин дважды изнасиловал 14-летнюю родственницу

Житель Тверской области дважды изнасиловал 14-летнюю родственницу

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Тверской области суд вынес приговор педофилу, который надругался над 14-летней школьницей. Согласно материалам дела, он совершил преступление дважды, однако сам признал вину только в одном эпизоде.

Мужчину уже судили за тяжкие преступления. Во время задержания после надругательств над школьницей он пытался скрыться. Девочка в суде дала показания против него, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По данным «Регион online», рецидивист приходился потерпевшей родственником. Злоумышленник получил 8 лет колонии строгого режима

Ранее News.ru писал, что Оренбургский областной суд признал законным решение о продлении ареста священника Николая Стремского, которого подозревают в изнасиловании ребёнка, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.