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«Избил битой и пытался зарезать»: девушка чудом выжила после нападения бывшего возлюбленного под Иркутском 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
«Избил битой и пытался зарезать»
Фото: РИА Новости
Мужчина несколько раз ударил женщину битой, после чего попытался зарезать.
Жительница Железногорска-Илимского под Иркутском Татьяна Боярская едва не погибла от рук бывшего возлюбленного. Пара рассталась из-за агрессивного поведения молодого человека, который систематически избивал женщину.
Боярская написала заявление в полицию, однако ее бывший возлюбленный продолжал ее преследовать. В какой-то момент он решил убить женщину: насильно заставил ее сесть в машину и увез за город, где сначала нанес удары битой, а затем попытался зарезать.
«Татьяна чудом выжила и доползла до дороги, где ее заметил случайный водитель. Девушку доставил в больницу, где она пробыла в коме три дня», — говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».
В настоящее время злоумышленник находится на свободе. Как уточняется в публикации, он предпринимал попытки попасть в больницу к пострадавшей.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Криминал , Железногорск-Илимский , Иркутск
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