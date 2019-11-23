«Избил битой и пытался зарезать»: девушка чудом выжила после нападения бывшего возлюбленного под Иркутском

Мужчина несколько раз ударил женщину битой, после чего попытался зарезать.

Жительница Железногорска-Илимского под Иркутском Татьяна Боярская едва не погибла от рук бывшего возлюбленного. Пара рассталась из-за агрессивного поведения молодого человека, который систематически избивал женщину.

Боярская написала заявление в полицию, однако ее бывший возлюбленный продолжал ее преследовать. В какой-то момент он решил убить женщину: насильно заставил ее сесть в машину и увез за город, где сначала нанес удары битой, а затем попытался зарезать.

«Татьяна чудом выжила и доползла до дороги, где ее заметил случайный водитель. Девушку доставил в больницу, где она пробыла в коме три дня», — говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время злоумышленник находится на свободе. Как уточняется в публикации, он предпринимал попытки попасть в больницу к пострадавшей.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.