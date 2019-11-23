ЧП в Черном море: авария танкера привела к утечке нефти

Украинский танкер-контрабандист устроил экологическую катастрофу в Черном море и погубил одесский пляж. Накануне корабль «Делфи» налетел на волнорез вблизи Одессы и сел на мель. Из него начали вытекать нефтепродукты, сообщает телеканал «Звезда».

В субботу ситуация в районе крушения существенно ухудшилась. На месте происшествия зафиксировано превышение концентрации нефтепродуктов в 90 раз.

Опубликовано видео с танкером, терпящим бедствие. На кадрах видно, что корабль опрокинут и наполовину ушел под воду. Спасатели на берегу находятся в растерянности и не понимают, что им делать.

Экипаж из 15 человек был эвакуирован. Танкер находится вблизи одесского пляжа «Дельфин», который подвергается массированному загрязнению.

Бункеровочное судно было построено 45 лет назад, за последнее время сменило несколько флагов и названий. Одно время он даже носил имя «Экология». Как сообщает, одесская пресса, корабль участвовал в контрабандных перевозках нефтепродуктов, курсируя между Грузией и Украиной. По ночам, в открытом море, к нему подходили другие суда и перекачивали нефтепродукты.

В соцсетях одесситы ругают власти, которые не могут справиться с экологической катастрофой из-за тотальной коррупции, воровства и передела собственности на Украине.

«Это ужасно, заср..и пляж моего детства…Не могут справиться с дрейфующим куском металла. Позор всем! Сволочуги!».

«Вот вам и результат спайки частного порта, государственного порта и ВМС Украины. Из-за трусости командиров вышеперечисленных структур имеем 10 тонн мазута, который медленно растекается от пляжа Дельфин и до дельфинария Немо» — констатируют комментаторы.