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В Москве на детской площадке нашли школьника без сознания 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
На детской площадке нашли школьника без сознания
Фото: Pixabay.com
Подростка обнаружили без сознания на детской площадке на востоке Москвы, его экстренно госпитализировали. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.
"Инцидент произошел вечером 22 ноября. В полицию поступило сообщение о том, что по адресу: ул. 15-я Парковая, д. 46, лежит подросток без сознания. Прибывшими на место сотрудниками полиции на детской площадке по указанному адресу обнаружен несовершеннолетний 2004 года рождения, ученик 9 класса, который с отравлением неустановленным веществом (предположительно, мускарином, содержащимся в грибах) госпитализирован в токсико-реанимационное отделение медучреждения", — сказали в полиции.
Началась доследственная проверка.
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Теги:
Происшествия , Москва
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