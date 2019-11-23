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Мать жертвы Соколова назвала причины убийства 

Рамблер 34 минуты назад
Галина Ещенко, мать аспирантки Анастасии, убитой преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым, рассказала, что могло стать причиной преступления.
Родители были против отношений дочери с мужчиной, который годился ей в дедушки. Настя скрывала, что живет с ним, сообщает МК.
Только после трагедии, уже в Петербурге родители узнали, что Настя уехала из общежития к Соколову. Соседки по комнате рассказали им, что Настя почти год жила с доцентом в его квартире на набережной Мойки.
Мать Анастасии также пояснила, что родители помогали аспирантке, к тому же она зарабатывала сама и не нуждалась.
Поэтому разговоры, что Соколов содержал Настю — это бред и глупость. А сама девушка была воспитана так, что не стала бы изменять сожителю.
«Я думаю, ей просто всё это надоело — тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит. А ещё решающую роль мог сыграть наш приезд. Настя, может, поэтому и хотела уйти, что не хотела вскрывать перед нами всё это», — рассказала мать погибшей девушки.
По словам Галины Ещенко, ей абсолютно всё равно, что происходит сейчас с Соколовым.
«Если бы я его увидела, то задала бы один вопрос: «Зачем и за что?» Я не знаю, зачем и за что он убивал мою дочь именно так — стрелял четыре раза, зная, что одного раза достаточно. А он её убивал, убивал и убивал», — сказала мать.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Галина Ещенко рассказала о последнем дне дочери.
Комментарии118 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Олег Соколов
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