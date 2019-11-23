Мать жертвы Соколова назвала причины убийства

Галина Ещенко, мать аспирантки Анастасии, убитой преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым , рассказала, что могло стать причиной преступления.

Родители были против отношений дочери с мужчиной, который годился ей в дедушки. Настя скрывала, что живет с ним, сообщает МК.

Только после трагедии, уже в Петербурге родители узнали, что Настя уехала из общежития к Соколову. Соседки по комнате рассказали им, что Настя почти год жила с доцентом в его квартире на набережной Мойки.

Мать Анастасии также пояснила, что родители помогали аспирантке, к тому же она зарабатывала сама и не нуждалась.

Поэтому разговоры, что Соколов содержал Настю — это бред и глупость. А сама девушка была воспитана так, что не стала бы изменять сожителю.

«Я думаю, ей просто всё это надоело — тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит. А ещё решающую роль мог сыграть наш приезд. Настя, может, поэтому и хотела уйти, что не хотела вскрывать перед нами всё это», — рассказала мать погибшей девушки.

По словам Галины Ещенко, ей абсолютно всё равно, что происходит сейчас с Соколовым.

«Если бы я его увидела, то задала бы один вопрос: «Зачем и за что?» Я не знаю, зачем и за что он убивал мою дочь именно так — стрелял четыре раза, зная, что одного раза достаточно. А он её убивал, убивал и убивал», — сказала мать.