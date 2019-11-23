Мать жертвы историка-расчленителя назвала причины убийства

Галина Ещенко, мать аспирантки Анастасии, убитой и расчлененной доцентом Олегом Соколовым , не верит, что причиной убийства стала ревность. Об этом сообщили журналисты «Московского комсомольца», знакомые с показаниями женщины.

«Я думаю, ей просто все это надоело — тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит. А еще решающую роль мог сыграть наш приезд», — считает Галина Ещенко.

При этом женщина уверена, что ее дочь не изменяла Соколову.

Мать убитой также рассказала, что семья была не в курсе, что Анастасия переехала жить к Соколову. Близкие предполагают, что дочь не рассказала им о переезде к доценту из-за того, что они негативно высказались относительно романа девушки с преподавателем, который годится ей в деды.

«Настя, может, поэтому и хотела уйти, что не хотела вскрывать перед нами все это», — предполагает Галина Ещенко.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил свою аспирантку 7 ноября. Утром 9 ноября историкa подняли из воды у нaбережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Доцент признал свою вину. Позже историк пытался покончить с собой во время следственного эксперимента.