В Колумбии возле участка полиции взорвали грузовик

В Колумбии возле участка полиции взорвали заминированный грузовик

Три человека погибли и не менее десяти получили ранения в результате взрыва заминированного грузовика перед участком полиции в департаменте Каука в Колумбии

"Заминированный автомобиль взорвался только что в Сантандер-де-Киличао, Каука, рядом с новым полицейским участком. Муниципалитет остался без света", — говорится в сообщении издания Tiempo.

Согласно источникам издания в прокуратуре штата, в результате взрыва погибли трое и ранены по меньшей мере десять человек.

Местные СМИ сообщают, что в ходе атаки с грузовика в сторону здания были запущены два баллона, а взрывы почувствовал весь город.

В четверг и пятницу в акциях протеста в Колумбии приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики.

По официальной информации, в протестах погибли три человека и получили ранения 273, среди которых 148 военных и трое полицейских.

Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.